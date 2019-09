Zwevend zebrapad moet verkeer op Sint-Bernardsesteenweg doen vertragen BJS

05 september 2019

Met de kracht van illusie wordt voortaan geprobeerd om hardrijders in de Sint-Bernardsesteenweg tussen Hoboken en Hemiksem aan te pakken. Ter hoogte van de Carrefour is donderdag een '3D-zebrapad' aangelegd. Het gaat om een proefproject.

Dankzij extra lijnen en een donkere laag lijkt het alsof het 3D-zebrapad boven de grond zweeft, waardoor weggebruikers denken dat ze móeten afremmen om er niet vol op te botsen.

Het idee ontstond enkele jaren geleden in IJsland, waar het werd geïntroduceerd om hardrijders in de bebouwde kom te doen vertragen. De maatregel was er succesvol: de gemiddelde snelheid nam met 10 kilometer af. In ons land experimenteerden ook al de Brusselse gemeenten Laken en Schaarbeek met gelijkaardige zebrapaden.

Nu zijn de eerste Vlaamse gewestwegen aan de beurt. De Sint-Bernardsesteenweg tussen Hoboken en Hemiksem is een van de drie locaties (er liggen ook 3D-zebrapaden in Bilzen en Beersel, red.) waar het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) een proefproject laat lopen. De Sint-Bernardsesteenweg werd gekozen omdat de gewestweg tussen twee woonwijken ligt en er vlakbij het zebrapad een supermarkt (Carrefour) is, waar veel mensen oversteken.

Om de effecten van de 3D-zebrapaden te analyseren, wordt een voor- en nastudie uitgevoerd, op basis van conflict- en gedragsobservatie via camerabeelden. Camera’s monitoren het effectieve oversteekgedrag van voetgangers en het start- en remgedrag van automobilisten, zowel voor de aanleg van de 3D-markeringen als erna. Als blijkt dat door dit proefproject minder onveilige situaties ontstaan, wordt het project verder uitgerold in Vlaanderen.