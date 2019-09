Zwartwerker zonder papieren gepakt die via dak wil vluchten Sander Bral

19 september 2019

Het politiewijkteam van Hoboken controleerde dinsdagnamiddag samen met de arbeidsinspectie op zwartwerk in hun regio. In één autogarage werden twee zwartwerkers aangetroffen, die bovendien illegaal in ons land verblijven. Eén van hen probeerde te vluchten via het dak, maar kon door de politie onderschept worden. Omdat de zaakvoerder eerder al betrapt was op gelijkaardige overtredingen, werd zijn zaak gesloten en verzegeld. De twee mannen zonder papieren werden overgebracht naar het politiekantoor met het oog op repatriëring. Later op de avond werd ook een overlastinstelling gecontroleerd, daar werden nog twee vrouwen aangetroffen die illegaal in ons land verblijven. In de overige gecontroleerde horecazaken werden drie inbreuken met betrekking tot de dimona en drie inbreuken van jobstudenten vastgesteld