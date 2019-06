Zwarte rookpluim boven Antwerpen-Zuid: situatie onder controle, ramen en deuren kunnen terug open Sander Bral

04 juni 2019

15u32 4 Hoboken Er doemde dinsdagmiddag opeens een zwarte rookpluim op boven Hoboken. Om een nog onbekende reden brak er brand uit in een leegstaande loods. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de situatie snel onder controle: “Ramen en deuren mogen terug geopend worden.”

Het zou gaan om een brand in een oude fabrieksloods van velgenfabrikant Hayes Lemmerz aan Lageweg. “Het ging over een klein maar hevig brandje in leegstaande fabrieksgebouwen”, zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Er vielen geen gewonden, de situatie was snel onder controle. Tot zover wij weten moest niemand geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Die zal verder onderzocht worden.”

Rond 15.00 uur raadde de brandweer aan aan buurtbewoners om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Een kwartiertje later was de situatie al onder controle en konden bewoners ramen en deuren terug openen.

Kwaad opzet kan volgens de lokale politie nog niet worden uitgesloten. Mogelijk werden verschillende hooibalen opzettelijk in brand gestoken in de loods. Het dak raakte beschadigd.