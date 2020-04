Zak met joints gevonden tijdens vlucht gekende drugsdealers Sander Bral

20 april 2020

Het politiewijkteam van Hoboken merkte tijdens een controleactie tegen drugsoverlast drie personen op die bij het zien van de politiewagen de vlucht namen op de fiets. Gezien het verdachte gedrag werd de achtervolging ingezet. Eén verdachte werd staande gehouden in de Hobeuchemstraat. Tijdens zijn vlucht had hij een zakje in de tuin van een leegstaande woning geworpen.

In het zakje werden dertien joints aangetroffen. De twee andere kerels werden gepakt in de Steynstraat. Er werden huiszoekingen georganiseerd bij de jonge mannen (18, 20 en 21). Daarbij werden nog eens vijf grote flessen lachgas, een aantal ampullen lachgas en een precisieweegschaal in beslag genomen. De drie verdachten, allen reeds gekend voor drugshandel, werden voorgeleid.