Woning onbewoonbaar door korte maar hevige keukenbrand Sander Bral

04 augustus 2019

20u34 0 Hoboken De brandweer snelde zich zondagavond richting de Lageweg in Hoboken voor een hevige keukenbrand. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar de woning werd wel onbewoonbaar verklaard. De brandweer kon ook nog een fret redden uit de brand.

Het is voorlopig nog gissen naar de oorzaak van de brand. In de woning zat een huisdier, een fret. Die werd door de brandweer naar buiten gehaald. Het diertje kreeg zuurstof toegediend. De schade in de getroffen keuken is groot en de woning werd onbewoonbaar verklaard. In de aanpalende gebouwen was er enkel rookschade. Er vielen geen gewonden.