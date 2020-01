Wegenwerken ter hoogte van Umicore BJS

09 januari 2020

12u23 0 Hoboken In de Adolf Greinerstraat in Hoboken wordt, ter hoogte van het bedrijf Umicore, wegenwerken uitgevoerd. In een deel van de straat zal daarom tussen 13 januari en 10 april éénrichting worden ingevoerd.

De aannemer vervangt, in opdracht van netbeheerder Elia de elektriciteitskabels in de Adolf Greinerstraat, ter hoogte van Umicore. Omwille van de werken is het bedrijf van 13 januari tot 10 april enkel te bereiken zijn vanuit Hemiksem via de Van Praetstraat.

De Adolf Greinerstraat wordt enkelrichting voor het verkeer dat komt van de Sint-Bernardsesteenweg. Het verkeer vanuit de Kapelstraat kan niet tot bij Umicore.

Er is een omleiding via de Leo Bosschartlaan, Lenaart De Landrelaan, Daniel Baginierlaan, Jozef Leemanslaan, de Krijgsbaan en de Sint Bernardsesteenweg.

Verkeer dat van de Ring rond Antwerpen komt, volgt de omleidingsweg via de Sint Bernardsesteenweg vanaf de Antwerpsesteenweg.