Wegenwerken aan Umicore lopen vertraging op Annelin Marien

03 april 2020

11u36 0 Hoboken Door het vele regenweer in februari en de uitbraak van het coronavirus in maart hebben de wegenwerken aan Umicore in Hoboken vertraging opgelopen.

In opdracht van Elia worden in de Adolf Greinerstraat, ter hoogte van Umicore, elektriciteitskabels vervangen. De werken liepen vertraging op, de Adolf Greinerstraaat zal dus nog tot juni 2020 enkelrichting blijven in de richting van Hoboken. Tot juni zal Umicore alleen te bereiken zijn vanuit Hemiksem via de Van Praetstraat.

De Adolf Greinerstraat wordt enkelrichting voor het verkeer dat komt van de Sint-Bernardsesteenweg. Het verkeer vanuit de Kapelstraat kan niet tot bij Umicore. Er is een omleiding via de Leo Bosschartlaan, Lenaart De Landrelaan, Daniel Baginierlaan, Jozef Leemanslaan, de Krijgsbaan en de Sint Bernardsesteenweg. Verkeer dat van de Ring rond Antwerpen komt, volgt de omleidingsweg via de Sint Bernardsesteenweg vanaf de Antwerpsesteenweg.