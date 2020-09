Webinar over Kioskplaats was succes: 330 deelnemers AMK

17u07 0 Hoboken Op maandag 31 augustus vond een webinar plaats om het concept voor de heraanleg van het tweede gedeelte van de Kioskplaats voor te stellen. Voor deze online interactieve live-uitzending schreven 330 mensen in. “Dat zijn meer deelnemers dan tijdens een gewone bewonersvergadering”, klinkt het bij het district.

In het concept voor de heraanleg van de Kioskplaats-Lelieplaats in 2023-2024 kwamen enkele onderwerpen aan bod. Zo zou er een doorlopend fietspad aan de kant van de oneven huisnummers komen, aan de overzijde kunnen fietsers via het plein rijden. Het motorisch verkeer van noord naar zuid blijft over de Kioskplaats naar de Walstraat rijden. Van zuid naar noord gebeurt dat via de Walstraat en de Elstraat (die van rijrichting verandert) naar de Oudestraat. Voor de voetgangers is er het voetpad aan de zijde van de oneven huisnummers en het verkeersvrije plein aan de overkant.

Wat betreft de inrichting van het plein krijgt de Tuinkamer (het eerste deel van de Kioskplaats) een groene invulling met ruimte voor terrassen, de Leefruimte (het tweede deel van de Kioskplaats tot aan de Lelieplaats) wordt er open ruimte voor activiteiten zoals de markt of evenementen, het Koetshuis (de huidige Lelieplaats) krijgt een eindhalte voor de trams, parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Ook deze ruimte kan gebruikt worden voor markt of kermis.

Districtsschepen voor Publiek Domein Carine Leys: “Met 330 deelnemers had de webinar een veel groter bereik dan een fysieke vergadering. De vele suggesties van de Hobokenaars worden overgemaakt aan de ontwerpers en getest op hun haalbaarheid. Met dit inspraakmoment is de trein voor de verdere heraanleg van de Kioskplaats en de Lelieplaats definitief vertrokken.”