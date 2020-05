Voetpaden Oudstrijderslaan worden vernieuwd BJS

11 mei 2020

15u45 0 Hoboken In de Oudstrijderslaan in Hoboken worden vanaf 18 mei voetpaden vernieuwd. Een deel van de vernieuwing was al gebeurd.

De voetpaden in de Oudstrijderslaan, tussen de Nachtegaallaan en de Distelvinklaan, worden heraangelegd. De aannemer effent er de paden en legt nieuwe tegels.

De werken gebeuren in drie fases. De planning is als volgt: van 18 mei tot 1 juni: tussen Distelvinklaan en Meeuwenlaan; van 2 juni tot 10 juni: tussen Meeuwenlaan en Pauwenlaan; en van 11 juni tot 23 juni: tussen Pauwenlaan en Nachtegaallaan.

In deze periodes zijn de huizen alleen te voet bereikbaar. Het stuk straat wordt afgesloten voor autoverkeer. Er is een omleiding via de Krijgsbaan of de Grasmuslaan.

Alle werken zijn klaar tegen 23 juni, tenzij door uitzonderlijke omstandigheden.

