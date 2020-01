Voertuig belandt ondersteboven op fietspad na overdreven snelheid Sander Bral

11 januari 2020

17u51 0

Op de Herenpolderbrug in Hoboken is vrijdagavond laat een voertuig overkop gegaan. Volgens een getuige reed een tegenligger aan hoge snelheid de brug op, verloor hij de controle over het stuur, raakte hij de betonblokken en werd hij op het fietspad gekatapulteerd. De wagen, een Ford Mustang, schoof nog enkele meters verder over het fietspad en kwam dan tot stilstand. De bestuurder wandelde aanvankelijk weg en was niet ter plaatse bij aankomst van de hulpdiensten. Even later kwam de 22-jarige bestuurder zich toch ter plaatse aanbieden. De man liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op, maar was wel in shock door de feiten en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had niet gedronken maar erkende dat hij te snel reed. Zijn wagen was zeer zwaar beschadigd.