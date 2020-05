Vijftienjarige op gestolen bromfiets gevat Sander Bral

18 mei 2020

11u53 0

Het wijkondersteuningsteam merkte zondagavond tijdens een patrouille in burger een bromfiets op die rondreed in Hoboken. De passagier droeg geen helm. De inspecteurs konden de bromfiets in de Marneflaan onderscheppen. De passagier was op dat moment niet meer te bekennen.

De bestuurder probeerde nog weg te rijden voor de politie, maar werd staande gehouden. Hij moest erkennen dat hij ‘enkel maar een ritje maakte’, want de bromfiets was niet van hen. Meer nog, de bromfiets was aangegeven als gestolen. De vijftienjarige werd meegenomen voor verhoor, de eigenaar van de bromfiets krijgt zijn voertuig terug.

Hetzelfde team vatte ook een fietsdief op heterdaad. Een man prutste aan een gestalde fiets op de Boomsesteenweg ter hoogte van Valkenveld. De man vertrok uiteindelijk met de fiets en liet hierbij de fiets waarmee hij was gekomen ter plaatse achter. Hij verklaarde dat zijn eigen fiets versleten was en dat hij zich daarom een nieuwe nam. De eigenaar van de gestolen fiets wordt opgespoord.