Vier exposities in Oranjerie park Sorghvliedt AMK

15 november 2019

11u24 0 Hoboken Gisteren, 14 november, startte het kunstproject Nexus in park Sorghvliedt in Hoboken. In de Oranjerie worden nog tot 8 maart vier verschillende expo’s tentoongesteld, waardoor jonge kunstenaars de kans krijgen hun werk te tonen. ‘Downtown Hoboken’ van Eline Declercq is als eerste aan de beurt.

Eline Declercq toont met ‘Downtown Hoboken’ thema’s als diversiteit en vrouwen in de hedendaagse kunst in haar schilderijen. Maar ook in de komende tentoonstellingen staat culturele diversiteit centraal. Olympe Tits: ‘Unvisited gestures’ staat nog op het programma, met beelden over vrouwelijkheid en fysieke realiteit. Haider Jabbars ‘A story from Iraq’ is kunst als document van oorlogsgruwel en menszijn, en er komt ook nog street art en graffiti ‘Jongeren rond gender en identiteit’ aan bod.

“Om deze expo te realiseren werkten we samen met Nexus, die het werk van jonge, vernieuwende kunstenaars willen promoten voor een ruim publiek”, zegt curator Dirk Van Opdenbosch. “Grenzen verleggen en doorbreken is de leidraad van het Nexus kunstproject. Niet alleen tussen kunstenaar en toeschouwer maar ook tussen de diverse kunstvormen en de rijke culturele identiteiten in onze samenleving. De komende maanden zal beeldend werk getoond worden van kunstenaars die mens en diversiteit centraal stellen in hun werk.”

Je kan van november tot maart de tentoonstelling gratis bezoeken in de Oranjerie in park Sorghvliedt. Alle info staat op www.hoboken.be.