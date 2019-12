Verboden wapen en drugs in beslag genomen bij overlastactie Sander Bral

08 december 2019

De wijkteams en het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid van de lokale politie hebben op vrijdag vanaf de namiddag tot middernacht een controleactie gehouden aan het Majoor Maelfaitplein en de omgeving van de Draaiboom. Daar komen geregeld klachten rond overlast over binnen bij de politie. Jongeren die ongepast gedrag vertoonden, werden hierover aangesproken. Verdachte voertuigen werden gecontroleerd en overtreders werden geverbaliseerd. Er werden 47 personen en 26 voertuigen gecontroleerd. Er werd één onmiddellijke minnelijke schikking voor drugs opgesteld, één persoon leefde zijn voorwaarden niet na, twee personen verbleven illegaal in het land en van één betrokkene werd een verboden wapen in beslag genomen. 24 keer werd een verkeersovertreding vastgesteld.