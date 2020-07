Van Cinema Depannage tot live internetradio, zo wordt de Zomer in Hoboken één groot feest ADA

03 juli 2020

11u56 0 Hoboken Wegens de coronamaatregelen werden ook in Hoboken heel wat activiteiten geannuleerd. Om toch een volwaardig zomeraanbod aan te bieden, werkt het district Hoboken samen met de Blikfabriek en TeKiel-A vzw een aangepast programma uit met een expo, films in de openlucht en live radio.

Het tweejaarlijkse klassieke muziekfestival ‘Ten Zuiden van ’t Zuid’ en de concertenreeks ‘Camping Louisa’ gaan deze zomer niet door in Hoboken. Maar het district werkte toch een waardig alternatief programma uit. Zo staat vanaf half juli in de Blikfabriek een grote tentoonstelling van tal van bekende beeldende kunstenaars op de planning. In deze tentoonstelling brengt curator Lieven Segers werken van onder meer Guillaume Bijl, Ria Pacquée, Benjamin Verdonck en Nadia Naveau samen. Vanaf 16 juli kunnen bezoekers hier op donderdagavonden tijdens een Nocturne ook een intimistisch concertje en een klank- en lichtspel meepikken.

“De Blikfabriek is niet alleen een leuke plek om te vertoeven. Je vindt er ook tal van creatieve partners om mee samen te werken. Bovendien kunnen we daar perfect evenementen organiseren binnen de coronamaatregelen. Twee vliegen in één klap dus, want we kunnen de Hobokenaar zo toch nog een hele fijne zomer aanbieden“, vertelt districtsschepen voor cultuur Tom De Boeck.

Openluchtcinema

Ook staan er in de Blikfabriek films in openlucht op het programma. “De laatste twee weken van augustus kan je van woensdag tot en met zondag een openluchtfilm meepikken tijdens Cinéma Depannage. Vlij je samen met je bubbelgenoten neer in de zetels van één van de 30 auto’s van de naburige depannagefirma en geniet van een ‘roadmovie’ op een superleuke locatie”, vertelt Lotte Schiltz, medewerker van De Blikfabriek.

Samen met vzw TeKiel-A brengt het cultuur- en jeugdcentrum elke zondag in augustus live internetradio vanuit het Gravenhof. “Je kan komen kijken en luisteren naar interviews van muzikale of artistieke gasten en een leuk akoestisch optreden meepikken. We zeggen nog niet wie, maar er zitten enkele grote kleppers tussen”, beamen organisatoren Ken Pichal en Tim De Bie. “Volg ons op www.radiolouisa.be of kom naar het Gravenhof om alles live mee te maken. We laten ook Hobokenaars aan het woord: wie dat wil, kan zijn straf of minder straf verhaal kwijt.”

Het district zorgt daarnaast voor tal van verrassende activiteiten in de Hobokense buurten en wijken. Alles daarover kan je vinden op de website.