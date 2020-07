Umicore overlegt met stadsbestuur: “Meer kuisen en beter meten” PhT

14 juli 2020

20u24 2 Hoboken Umicore gaat de terreinen in zijn fabriek én de straten rondom nog vaker schoonmaken om de loodwaarden omlaag te krijgen. Dat is bekendgemaakt na een overleg van het bedrijf met Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA). De komende weken wordt ook aan een compensatie gewerkt voor omwonenden die hun huis willen verkopen.

De helft van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden had te veel lood in het bloed bij de recentste testen. Voor een aantal kinderen was het niveau ronduit alarmerend. De oorzaken zijn nog niet opgehelderd. Mogelijk hebben weersomstandigheden in combinatie met de lockdown én een brand op de fabriekssite de loodwaarden omhoog gejaagd.

Meten is weten

De stad zat dinsdag samen met Umicore. Duchateau: “Op de korte termijn zegt het bedrijf toe om extra kuisbeurten te houden. Daarnaast gaat Umicore mobiele meettoestellen aanschaffen om de uitstoot verfijnder en gerichter te kunnen meten. Op de langere termijn is er het verhuisdossier. Onteigeningen zijn een ingewikkelde zaak. We geloven met Umicore meer in een systeem van vrijwillige verkoop. De fabriek geeft de eigenaars dan de vervangwaarde: een bedrag dus waarmee je een gelijkaardig huis elders kunt kopen. We gaan de komende weken bekijken hoe we dat concreet kunnen uitwerken. Ik ga er zeker ons stedelijk vastgoedbedrijf VESPA bij betrekken.”

Vrijwillige verkoop

Volgens Duchateau zijn er twee categorieën afgesproken. De eerste zijn de huizen die aan het fabrieksterrein grenzen. “Daar zouden alle bewoners, ook de gezinnen zonder jonge kinderen, hun huis vrijwillig aan Umicore kunnen verkopen. De tweede categorie zijn de andere huizen in de betrokken wijken. Daar komen enkel de huizen van gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar in aanmerking voor een vrijwillige verkoop tegen vervangingswaarde.”

Het opkopen van huizen kadert ook in de idee van een groene buffer rondom de fabriek. Umicore schoof die piste vorige week opnieuw naar voor.