Umicore geeft infosessie over brand: buurtbewoners uiten frustraties



Caroline Van de Pol

06 maart 2020

22u33 0 Hoboken Naar aanleiding van de ongerustheid bij buurtbewoners over de brand van maandag bij Umicore in Hoboken, hield het bedrijf vrijdagavond een infosessie. Er werd meer uitleg gegeven over het verloop van de brand en over de verhoogde metaalwaarden die nadien werden gemeten.

Een veertigtal bewoners was vanavond aanwezig op de infosessie. In een refter stond een delegatie van het bedrijf samen met verantwoordelijken van de politie, brandweer en stad Antwerpen de aanwezigen te woord. Directeur Luc Gellens vatte de avond aan met een paar meelevende woorden en excuses voor de traumatische ervaring die de buurtbewoners moesten doorstaan. Dat het de vierde brand op een paar jaar tijd was beschouwde hij als een mislukking.

Snelle aanpak

Nadien gaf brandweer officier Jan Van Hooy een relaas van de feiten zoals zijn team het beleefd had. Hij benadrukte dat de brand bij aankomst niet meteen kon worden bestreden en dat de focus vooral lag op het voorkomen van verdere uitbreiding. De brand was na drie uur onder controle, wat volgens hem een snelle tijd is voor een industriebrand. Ook de communicatie naar de bewoners toe verliep volgens de rampencoördinator van de stad Antwerpen snel. “Na 14 minuten hebben we een eerste melding via Twitter verstuurd. Na 23 minuten stuurden we een eerste BE-Alertbericht. We maakten daarbij een inschatting wie eerst verwittigd moest worden rekening houdende met de beweegrichting van de rookwolk.”

Toch bleek tijdens het vragenuurtje achteraf dat de communicatie voor velen niet bevredigend was. Vooral het feit dat er geen hoorbare alarmseinen luidden en het gemis van een fysiek aanspreekpunt was een veelgehoorde verzuchting. Niet iedereen beschikt immers over sociale media of is ingeschreven op het Be-Alertsysteem. De transitie van de alarmseinen naar het Be-Alertsysteem gebeurde onder impuls van de federale wetgever, aldus de rampencoördinator.

Verhoogde metaalwaarden

Vervolgens nam de milieucoördinator van Umicore het woord. Hij stelde eerst en vooral dat de oorzaak van de brand nog niet gekend is en verder wordt onderzocht. Daarna ging hij in op wellicht het gevoeligste onderwerp van de avond: de meetresultaten van de metaalwaarden die tijdens en na de brand vrijkwamen. Drie van de vier meetpunten van Umicore registreerden pas de dag na de brand metaalwaarden die de officiële toegelaten normen licht overschrijdden. Dit valt te verklaren door de windrichting die de rookwolken deed keren. Het meetpunt op het CM-plein in Wilrijk vertoonde tijdens de brand wél een korte maar grote overschrijding. Daar werd een piek bereikt van driemaal de toegelaten normwaarden. De data van de officiële meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij waren nog niet gekend. De milieucoördinator verwacht dat die in lijn zullen liggen met de eigen metingen, al was iemand in het publiek daar sceptisch over.

Frustraties

Uit de vragenronde bleek dat de aanwezige buurtbewoners met frustraties zaten. Naast de kritiek op de communicatie kwam ook kritiek op de aanwezigheid van de loodraffinaderij naast een woonwijk. “Kan je de raffinaderij niet verplaatsen naar havengebied?”, vroegen enkelen zich af. Directeur Luc Gellens antwoordde dat de investeringskosten daarvoor te groot zouden zijn en dat dit zou kunnen resulteren in een totale sluiting van de site. Dat schoot sommigen in het verkeerde keelgat omdat hij daarmee winstbejag voor de gezondheid van de buurtbewoners leek te plaatsen.

Tot slot maakten sommigen zich zorgen over hun gezondheid. De aanwezige arts benadrukte dat een korte blootstelling aan verhoogde waarden weinig risico’s voor de gezondheid inhouden. Het probleem ligt hem bij langdurige blootstellingen en dan vooral bij kinderen. De loodwaarden in het bloed van de buurtkinderen worden daarom periodiek opgevolgd.

Met een uitgebreide powerpoint en een vragensessie achteraf wilde Umicore zo transparant mogelijk voor de dag komen. Of dat zal volstaan om het vertrouwen van de aanwezige buurtbewoners terug te winnen, is nog maar de vraag. De frustraties over dit vierde incident op enkele jaren tijd laaiden op sommige momenten hoog op.