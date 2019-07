Twintig personen dragen veiligheidsgordel niet Sander Bral

15 juli 2019

In de Zeelandstraat in Hoboken was er afgelopen zondag een korte verkeersactie. Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid van de lokale politie richtte zich onder meer op gordeldracht, het gebruik van de gsm en andere verkeersovertredingen. In een kleine drie uur tijd werden 28 overtredingen vastgesteld waarvoor een proces-verbaal werd opgemaakt. Twee bestuurders werden betrapt op het gebruiken van een mobiele telefoon achter het stuur. Twintig personen droegen hun veiligheidsgordel niet. Vier personen waren niet in orde met de keuring van het voertuig. Eén van die voertuigen had zelfs een expliciet verbod tot het verkeer lopen. Er werden ook twee overtredingen aangaande het rijbewijs vastgesteld.