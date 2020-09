Tweedeprovincialer Hoboken verlaat bekertornooi met opgeheven hoofd: “Ons goed verweerd tegen profploeg” Kristof De Cnodder

15 september 2020

23u36 0 Hoboken RVC Hoboken is uitgeschakeld voor de beker van België, maar de tweedeprovincialer leverde tegen 1B-club Lierse Kempenzonen toch een verdienstelijke prestatie af. Over de 4-0 eindstand hoeft men zich bij Hoboken allerminst te schamen. “Ondanks de afwezigheid van een handvol potentiële basisspelers hebben we ons goed verweerd”, merkt trainer Tom Adriaenssens terecht op.

Lierse kwam tegen Hoboken al vroeg op voorsprong. Bezoekend doelman Van Houtven kon een schot van de bedrijvige Van Landschoot niet klemmen en Samyn was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken. Kort voor het half uur verdubbelde die zelfde Samyn na een schitterende lange bal van El Kababri de score. Nog voor de pauze maakten Troonbeeckx en El Ansri er 3-0 en 4-0 van.

Na de rust vond Lierse het welletjes en duwde men niet echt meer door. Los daarvan stond de Hobokense keeper ook een paar keer goed in de weg. Namens de bezoekers kwam invaller Owusu nog het dichtst bij een eerredder, maar het was hem net niet gegund. Zo bleef het 4-0. Hoboken ging eervol ten onder. Lierse mag zich in de volgende ronde opmaken voor een trip naar Olympic Charleroi.

Penaltygevalletjes

Hoboken kon best leven met de 4-0 nederlaag. “Deze mooie verplaatsing naar Lierse was de beloning voor ons knappe bekerparcours. Je krijgt toch niet elke dag de kans om in zo’n stadion te voetballen. Maar als je dan een pandoering krijgt, hou je aan zo’n match toch weer een wat wrange nasmaak over. Gelukkig hebben we dat scenario kunnen vermijden”, aldus de Hobokense coach Tom Adriaenssens. “Met 4-0 verliezen van een profploeg is best schappelijk, zeker als je weet dat we een paar potentiële titularissen moesten missen.”

Maar ook zonder Tim Vleminckx (werk), Jeremy Aters (ziek) en Michael Verlinden en Yelko Clemente Alonso (allebei geschorst) sloeg Hoboken dus geen mal figuur. “Onze organisatie bleef behoorlijk overeind”, besloot Tom Adriaenssens. “Alleen jammer dat ons geen goaltje is gelukt. Er waren een paar gevalletjes waarbij de bal op de stip had kunnen gaan, maar de scheidsrechter gaf geen krimp. Nu goed, het is zo ook wel mooi geweest in de beker. Vanaf nu kunnen we ons weer volop focussen op de competitie. Dat blijft het allerbelangrijkste.”

Lierse Kempenzonen: De Smet, El Kababri (54’ Berben), Van der Veken, Smolders, Van Geet, El Ansri, Van Landschoot, Troonbeeckx, Samyn (61’ Ben Hammou), Osei-Berkoe, Habimana (77’ Allach).

RVC Hoboken: Van Houtven, Addib, A. Van Der Westerlaeken, Dirickx, Fofanah, Clemente Alonso, Achbari, Diaby, El Mahtouchi (89’ Abdula), N. Van Der Westerlaeken, Verhoeven (71’ Owusu).

Doelpunten: 6’ en 28’ Samyn (1-0 en 2-0), 31’ Troonbeeckx (3-0), El Ansri (4-0).