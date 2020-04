Twee kruispunten onderbroken in Hoboken Annelin Marien

06 april 2020

11u43 0 Hoboken In Hoboken worden er heel wat werken uitgevoerd tijdens de coronacrisis. Zowel het kruispunt van de Sint Bernardsesteenweg en Schoonselhoflei wordt vernieuwd, als het kruispunt van de Berkenrodelei en Fodderiestraat.

Op het kruispunt van de Sint Bernardsesteenweg en Schoonselhoflei wordt het asfalt vernieuwd. Hiervoor gaat het kruispunt dicht vanaf dinsdag 7 april, maar de doorgang richting Hemiksem blijft open. Als alles goed gaat, duren de werken tot 10 april. Om het werk uit te voeren wordt de rijweg afgesloten in de richting van het Kiel. Er is een omleiding via de Krijgsbaan en de Boomsesteenweg. Alleen plaatselijk verkeer kan het kruispunt met de Schoonselhoflei oversteken via de trambaan. Zo kan men ook de Coöperatielaan bereiken. In de andere richting, naar Hemiksem, blijft de Sint Bernardsesteenweg open.

Op het kruispunt van de Berkenrodelei en Fodderiestraat wordt een inspectieput hersteld. Hiervoor gaat het kruispunt dicht op dinsdag 7 april. De werfzone wordt afgebakend vanaf de Schroeilaan tot de Commandant Weynsstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. De Commandant Van Laethemstraat en de Fodderiestraat blijven wel bereikbaar vanuit de Schroeilaan. Bewoners of werknemers in dat stuk van de Berkenrodelei kunnen hun gebouw bereiken. Ander verkeer moet de omleiding volgen via de Maccabilaan, Kapelstraat en Louisalei.