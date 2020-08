Taferelen uit Suske en Wiske-album 'Het dreigende dinges’ sieren nutskast in Hoboken ADA

15u18 0 Hoboken Hoboken heeft er een landmark bij. In de keerlus van tramlijn 10 werd een grote nutskast beschilderd met taferelen uit het Suske en Wiske-album ‘Het dreigende dinges’. Een bewuste keuze, want dat album vertelt het verhaal over de Hobokense helden Nello en Patrasche.

In het bestuursakkoord van Hoboken staat dat het districtsbestuur werk wil maken van het verfraaien van de toegangen tot Hoboken. Met deze beschilderde nutskast wordt gezorgd voor een opmerkelijk landmark aan de toegangsweg naar Hoboken via de Krijgsbaan.

De keuze van het onderwerp en het jaar van realisatie zijn niet toevallig gekozen. In 2020 viert het bekendste vriendenpaar Suske en Wiske immers hun 75ste verjaardag. Reden genoeg om dit duo te eren met een passend schilderwerk. Het district Hoboken wil tegelijk van de gelegenheid gebruik maken om twee Hobokense helden uit de literatuur, Nello en Patrasche, letterlijk in de verf te zetten. Daarom koos het ervoor om de nutskast te beschilderen met taferelen uit het stripalbum ‘Het dreigende dinges’. In 1985 wijdde Studio Vandersteen albumnummer 201 aan het verhaal ‘A dog of Flanders’ van de Engelse romanschrijfster Maria Louise Ramé, met als pseudoniem Ouida. Een verhaal dat erg bekend is in het verre Oosten en het droevige lot beschrijft van de Hobokense jongen Nello en zijn trouwe hond Patrasche.

De nutskast is een realisatie van de vzw Art Mural.