Start werken om 'lawaaierig' speelplein Meetjeslandstraat minder lawaaierig te maken Annelin Marien

06 april 2020

11u32 0 Hoboken Vandaag, 6 april, start de aannemer met de werken aan het veelbesproken speelplein in de Meetjeslandstraat in Hoboken. Het pleintje werd in 2018 gesloten na klachten van buurtbewoners wegens te lawaaierig. Dit jaar krijgt het een groene aanleg met minder luidruchtige speeltuigen.

De speeltuin in de Meetjeslandstraat werd in het najaar van 2018 door burgemeester Bart De Wever (N-VA) gesloten nadat een studie had aangetoond dat spelende kinderen lawaaihinder veroorzaakten. De studie moest ook nagaan welke maatregelen nodig zijn om de geluidshinder te beperken. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat enkel een ommuring met hoge geluidsschermen (tot zelfs 5 meter) soelaas zou bieden. Op een buurtvergadering werd echter snel duidelijk dat er voor die oplossing geen draagvlak bestond.

Vergroening

Op 12 december vorig jaar werd een ander plan voorgesteld aan de bewoners om het pleintje aan te passen, voor dat plan bleek er wel voldoende draagvlak. De komende maanden zullen onder andere de speeltoestellen verhuizen naar een andere locatie en de blauwe rubber ondergrond wordt vervangen door struiken die maximum één meter hoog kunnen worden. Er worden ook extra bomen geplant rond het podium. In de graszone tussen de dwarse parkeerplaatsen en de Lageweg worden onder andere een looptouw en een steltenparcours geplaatst.

Om het aantal gebruikers van het plein te verspreiden, worden ook op twee andere plaatsen kleine aanpassingen gedaan: op het pad tussen de Haspengouwstraat en de Montessoristraat wordt een ‘speelroute’ geplaatst en het pleintje in de Kempenlandstraat wordt vergroend.

De dwarse parkeerplaatsen op het plein worden ingenomen door materiaal of werfwagens en zijn dus niet bereikbaar tijdens de werken. Het pleintje wordt ten vroegste opnieuw geopend in de zomervakantie.