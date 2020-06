Stadskanker wordt groene long: stad wil gebied De Lageweg omvormen tot park en woningen David Acke

10 juni 2020

14u40 0 Hoboken De stad maakte een proces- en startnota op van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied de Lageweg in Hoboken. Met het RUP de Lageweg wil de stad het woon- en industriegebied herbestemmen. Het gaat om een plangebied van circa 30 hectare. Dat moet opnieuw een gemengd gebied worden met ruimte voor (maak)bedrijven en wonen, een grootstedelijk park en stedelijke voorzieningen voor de buurt.

De Lageweg is op dit moment een plek met een heel aantal verlaten bedrijfsgebouwen en -terreinen. Bij hevige regenval staat de Lageweg blank en door de schaal en aaneenschakeling van bedrijven en woningen zijn er geen doorsteken om de buurten met elkaar te verbinden. Een oplossing was niet evident omdat het gebied verschillende grondeigenaars heeft. De stad heeft nauwelijks gronden in eigendom en werkt sinds 2015 met verschillende eigenaars, bewoners en het district Hoboken aan een plan met meerwaarde voor het gebied zelf en de buurten errond. Met de goedkeuring van de proces- en startnota wordt daarbij nu een versnelling hoger geschakeld.

“Een deel van het gebied de Lageweg ligt er al enkele jaren als een stadskanker bij en met deze startnota zetten we de eerste krijtlijnen uit om het te ontwikkelen tot een meerwaarde voor de buurt en de ruimere omgeving. Het is een enorme kans voor Hoboken om een publiek toegankelijk park van 10 hectare te creëren. Met de overige 20 hectare willen we inzetten op een combinatie van wonen, werken en stedelijke voorzieningen. De eigenheid en identiteit die het gebied vandaag heeft, vormt de basis voor de toekomstige ontwikkelingen”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder.

Herbestemming gewestplan

Om deze ambities mogelijk te maken, is er een andere bestemming nodig dan die van het gewestplan. Daarom maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Dat is het juridische document om het kader voor de plannen verder te verankeren. Alle toekomstige plannen, ontwerpen en vergunningsaanvragen moeten aan dat RUP worden getoetst.

“Door te kiezen voor een gemengde ontwikkeling van wonen, werken en stedelijke voorzieningen met een park als het hart van het projectgebied wordt er maximaal ingezet op levendigheid. Zo komt dit plan tegemoet aan de hoge nood aan groen en recreatie in deze buurt. De Lageweg kan ten slotte de verbinding vormen tussen natuurgebied de Hobokense Polder, het regionaal bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, de groothandelsmarkt en het Kiel”, zegt districtsburgemeester voor Hoboken Kathelijne Toen.

Lees verder onder de foto

Inzage en inspraakmoment

De start- en procesnota van het RUP liggen ter inzage van 21 juli tot en met 18 september 2020. Dat is de officiële periode waarin iedereen kan reageren op het voorstel. Die reacties worden dan geëvalueerd en mee opgenomen in de scopingnota, dat is de volgende stap en de basis om een voorontwerp RUP uit te werken. De nota’s kunnen ingekeken worden op www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link, of op afspraak in het districtshuis van Hoboken.

Op dinsdag 30 juni om 19 uur is er een digitaal informatiemoment. Inschrijven daarvoor kan tot 29 juni via www.antwerpenmorgen.be/lageweg (klik op ‘doe mee’).