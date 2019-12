Stadsdichter Maud Vanhauwaert toont haar ‘Vooruitzicht’ met viewmaster Annelin Marien

16u12 0 Hoboken Wie kent nog de viewmaster, waarmee je foto’s op een rond schijfje kan verder klikken? Stadsdichter Maud Vanhauwaert bracht zeven uitzichten van Antwerpenaren en bijgaande verzen samen in zo’n viewmaster, die je op zondag 22 december kan komen ontdekken op haar expo ‘Vooruitzicht’.

Samen met fotografe Sofie Gheysens bracht Antwerps stadsdichter Maud Vanhauwaert zeven uitzichten van Antwerpenaren en bijgaande verzen samen in een viewmaster. Ze gingen op bezoek bij mensen met een fenomenaal uitzicht vanop Linkeroever, maar ook bij mensen die naar de overkant van een straat kijken, of in de gevangenis door traliewerk turen. Ze fotografeerden niet alleen hun uitzicht, maar vroegen ook naar hun vooruitzichten.

Op zondag 22 december tussen 12 en 18 uur kan je die viewmaster bekijken op hun kleine expo ‘Vooruitzicht’ in het Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam, in Park Sorghvliedt. Het wordt een gezellig winters evenement met vuur en glühwein.

De viewmaster met een reeks van zeven uitzichten van Antwerpenaren en bijgaande verzen wordt in een exclusieve oplage van 50 exemplaren gepresenteerd, aan een kostprijs van 25 euro. Ze zijn te koop bij de expo. Geïnteresseerden kunnen ook een mailtje sturen naar info@maudvanhauwaert.be