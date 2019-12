Sporthal Fort 8 zondag decor voor ‘Jeugd Olympische Spelen’ PhT

09 december 2019

11u57 0 Hoboken Een hindernissenparcours van 60 meter, een basejump of een wedstrijd kogelwerpen: het zijn drie voorbeelden van alle leuks wat de Jeugd Olympische Spelen op zondag 15 december te bieden hebben. Opgelet: enkel jongeren van 6 tot 10 jaar kunnen deelnemen.

Sportclub HAKI leidt alles in goede banen vanaf 12 uur in de sporthal van Fort 8 in Hoboken. Meedoen is volstrekt gratis, maar de deelnemers moeten zich wel vooraf inschrijven via ar.impuls@pandora.be of www.haki-team.be.

Het evenement is een organisatie van sportvereniging HAKI (Hobokense atletiek impuls) met de financiële steun van het district Hoboken.