Speeltuin Meetjeslandstraat heropent volgend jaar: “Pleintje wordt groener en minder lawaaierig” BJS

20 november 2019

15u39 0 Hoboken De speeltuin aan de Meetjeslandstraat in Hoboken, die vorig jaar dicht ging na klachten van buurtbewoners, kan volgend jaar opnieuw heropenen. Dat is vastgelegd in de meerjarenplanning van het districtsbestuur van Hoboken.

Het pleintje aan de Meetjeslandstraat, waar de speeltuin vorig jaar werd gesloten na klachten van buurtbewoners, krijgt volgend jaar een nieuwe, groene aanleg met minder luidruchtige speeltuigen voor de kleinsten. Voor de aanleg wordt voor 2020 een budget van 180.000 euro gerekend.

“We bouwen hier voort op het voorstel dat door buurtbewoners zelf werd uitgewerkt”, zegt het Hobokense districtsbestuur. “Er wordt gemikt op een slim hergebruik van de speeltoestellen. Binnen enkele weken worden de voorstellen aan de ruime buurt voorgelegd.”

Lawaaihinder

De speeltuin werd in het najaar van 2018 door burgemeester Bart De Wever (N-VA) gesloten nadat een studie had aangetoond dat spelende kinderen lawaaihinder veroorzaakten. De sluiting deed in de buurt twee kampen ontstaan. Buren die hinder ondervonden namen zelfs de bekende advocate Griet Cnudde onder de arm.

Omdat de kwestie zo gevoelig lag, bestelde het district Hoboken een akoestische studie. Die moest nagaan welke maatregelen nodig zijn om de geluidshinder te beperken. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat enkel een ommuring met hoge geluidsschermen (tot zelfs 5 meter) soelaas zou bieden. Op een buurtvergadering werd echter snel duidelijk dat er voor die oplossing geen draagvlak bestaat. Het districtsbestuur en de buurtbewoners staken daarop de koppen bij elkaar en kwamen tot een ‘gedragen’ oplossing.