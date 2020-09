Sluikstorters krijgen GAS-pv na dumpen van afval CVDP

26 september 2020

14u18 1 Hoboken De Antwerpse politie heeft donderdag en vrijdag sluikstorters betrapt. De drie daders kregen een GAS-pv voor sluikstorten.

Een man maakte zich vrijdag snel uit de voeten aan de Lageweg in Hoboken toen hij het wijkteam zag naderen. Hij stapte snel naar zijn auto en vergat zelfs zijn achterdeur te sluiten bij vertrek. De politie deed de man stoppen en vroeg naar wat meer uitleg voor zijn vreemd gedrag. Hij gaf aan de inspecteurs toe dat hij net twee dozen afval in de bosjes had achtergelaten. Op de achterbank lagen ook nog een aantal versleten autobanden. De man hield er een GAS-pv voor sluikstort aan over.

Donderdag betrapte de politie ook in regio Oost twee personen toen ze afval achterlieten. Het wijkteam van de Unolaan identificeerde de sluikstorters en stelde een GAS-pv op. Ze namen ook een auto in beslag dat enkel van twee reproductienummerplaten voorzien was. Gezien het vermoeden dat de wagen niet verzekerd was, werd het getakeld.