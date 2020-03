Senioren exposeren in Oranjerie Annelin Marien

03 maart 2020

13u38 0 Hoboken Van dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 maart kan je in de Oranjerie in Hoboken de kunstwerken van het seniorenatelier ‘boetseren’ gaan bewonderen. Tijdens de expo kan je ook kennismaken met de lesgever en de cursisten.

Erna Lenoir gaat al elf jaar naar het seniorenatelier om er te boetseren met klei. “Elke maandag kom ik met veel plezier naar onze boetseerclub. Er valt altijd iets creatiefs te beleven en het is ook een gezellig samenzijn. Dit jaar maken we eigen kunstwerken rond het thema ‘Olympische Spelen’ en dat is meteen ook de blikvanger op onze jaarlijkse tentoonstelling.”

Jaarlijks komen er zo’n 200 bezoekers naar de tentoonstelling. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in de Oranjerie in park Sorghvliedt, en wie weet voel je je wel geroepen om mee te doen met het nieuwe cursusjaar van het boetseeratelier vanaf oktober. De expositie is gratis, van dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 maart van dinsdag tot vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 12.30 tot 16.30 uur.