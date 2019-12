Ronny tekent voor meest mannelijke aanzoek en vraagt zijn Yolanda ten huwelijk op middenstip van Nederlandse voetbalclub Roel Kuilder

09 december 2019

21u42

Bron: Brabants Dagblad 0 Hoboken Ronny Verelst uit Hoboken tekent voor het meest bizarre huwelijksaanzoek van het jaar. Hij en zijn Yolanda waren op weekend in het Nederlandse Oss toen hij besliste op de middenstip van de lokale voetbalclub op de knie te gaan. “Gelukkig zei ze ja.”

Ronny (51) en Yolanda Mathijssen (49) uit Tilburg leerden elkaar in 2012 kennen via internet. Op 7 december 2012 hadden ze hun eerste date in Tilburg en het was direct 'aan'. In 2014 kwam Yolanda bij Ronny wonen in Hoboken. “We wilden dit najaar wat quality time”, vertelt Ronny. Hij werkt bij de Belgische spoorwegen, is Beerschotsupporter en heeft het doordeweeks erg druk. “Dus boekten we twee weekendjes weg. Eentje eerder in Leidschendam en de andere in Oss.”

Ronny zocht na het boeken wat meer informatie op over de stad en het hotel en kwam er zo achter dat het hotel tegen het Frans Heesen Stadion van TOP Oss lag. “Eigenlijk niet zo romantisch, maar we hebben het wel romantisch gemaakt”, lacht hij. “We hebben het naar ons zin gehad in het centrum. Oss is klein, maar gezellig.”

Materiaalman

‘s Avonds gingen de twee eten in het hotel en kwam Yolanda een oude bekende tegen. Ze kende namelijk een van de materiaalmannen van TOP Oss. Die werd door Yolanda en Ronny uitgenodigd om na het eten wat te drinken met het stel. Voor Ronny was dit allemaal onderdeel van het plan. “Ik had namelijk al in mijn hoofd zitten om Yolanda ten huwelijk te vragen", zegt hij. Maar daar had hij wel een beetje hulp van Marc bij nodig.

Na een rondleiding door het stadion liepen ze het veld op. En zo kwam het moment van het aanzoek voor Ronny dichterbij. Eenmaal bij de middenstip aangekomen stond de materiaalman met de camera klaar om het aanzoek te filmen. “Ik ging op mijn knieën en vroeg: ‘Yoo’tje, wil je volgend jaar met mij trouwen?’ Gelukkig zei ze ja!", vertelt Ronny opgelucht.

De datum voor het huwelijk hebben de twee ook al vastgelegd, vertelt Ronny trots: “7 december 2020. Acht jaar na onze eerste date én een jaar na het huwelijksaanzoek.”