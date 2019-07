Roekeloze bestuurders die vuilniswagens gevaarlijk inhalen op de bon gezwierd Sander Bral

18 juli 2019

De politiewijkwerking Zuid kreeg van het personeel van de huisvuilophaling de vraag of ze eens de ronde wilde volgen. In korte tijd werden ze geconfronteerd met enkele bijna-aanrijdingen door het roekeloos rijgedrag van verkeer dat achter de ophaalkar reed. Zo spraken ze over auto’s die de vuilniswagen langs rechts over het voetpad inhaalden. Tijdens het toezicht kon het wijkteam Kiel inderdaad vaststellen dat er sprake was van roekeloos rijgedrag. Zeven bestuurders werden aan de kant gezet omdat ze verkeersovertredingen hadden begaan die het personeel van de ophaaldienst en andere weggebruikers in gevaar brachten. Zo reden ze over het fietspad of gebruikten ze een voorsorteerstrook om de vuilniswagen en de achterliggende file in te halen.