Rode Kruis leidt Hobokense verenigingen op AMK

13 december 2019

13u29 0 Hoboken Het Rode Kruis biedt in februari twee cursussen aan om Hobokense verenigingen te leren omgaan met noodgevallen. De opleidingen ‘Eerste hulp bij (sport)ongevallen’ en ‘Reanimeren en defibrilleren’ zijn gratis en vinden plaats in kasteel Broydenborg.

Op zaterdag 8 en zondag 16 februari kunnen Hobokense verenigingen gratis deelnemen aan twee cursussen van het Rode Kruis. De eerste opleiding is ‘Eerste hulp bij (sport)ongevallen’: deelnemers leren wat ze moeten doen bij ongevallen aan de hand van foto’s en opdrachten, en krijgen preventietips om blessures te vermijden. Tijdens de opleiding ‘Reanimeren en defribilleren’ leren deelnemers reanimatie combineren met het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED-toestel). Ze oefenen met het toestel op een reanimatiepop en leren werken met een zakmasker. Na een evaluatie krijgen ze een brevet.

Beide cursussen zijn gratis, en vinden plaats in het lokaal van het Rode Kruis in kasteel Broydenborg. Per Hobokense vereniging kunnen er maximum drie leden inschrijven per lesmodule. Inschrijven kan tot en met dinsdag 4 februari door te mailen naar sportantenne.hoboken@antwerpen.be. Meer info op www.antwerpen.be.