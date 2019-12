Risicomatch in eerste provinciale: stad plant extra veiligheidsmaatregelen voor RVC Hoboken-Racing Mechelen

BJS

10 december 2019

11u38 4 Hoboken Het Antwerpse stadsbestuur en de politie plannen extra veiligheidsmaatregelen voor de voetbalwedstrijd RVC Hoboken-Racing Mechelen. De twee clubs uit eerste provinciale ontmoeten elkaar zondag op de terreinen van stadion ‘De Visputten’ in Hoboken.

De bijkomende veiligheidsmaatregelen, waarover politiediensten nooit in detail treden, komen er na een uitgebreide risicoanalyse. “Er zijn tal van redenen om de wedstrijd als een risicomatch te bestempelen”, zegt het Antwerpse stadsbestuur. “De wedstrijden van de bezoekende ploeg, KRC Mechelen, gaan vaak gepaard met een grote volkstoeloop waardoor de openbare veiligheid ernstig in het gedrang kan komen. Daarnaast wordt de bezoekende ploeg, die een alliantie heeft met het Nederlandse FC Dordrecht, al jaren geplaagd door hooliganisme. KRC Mechelen was in het recente verleden (verwijzend naar rellen op 22 april 2018 tijdens de wedstrijd KRC Mechelen – KVV OG Vorselaar, red.) betrokken bij ernstige geweldsdelicten.”

De beslissing om de veiligheid op te krikken, komt er ook na verontrustende informatie die bij de politie binnenliep. “Uit die informatie blijkt dat een gedeelte van de supporters met een stadionverbod zich in de omgeving van de speelterreinen zal ophouden. Dit houdt een ernstig risico in voor de openbare rust en veiligheid van zowel de spelers, supporters als de inwoners rondom de speelterreinen.”