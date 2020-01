Pannenkoekenrun in Hoboken AMK

28 januari 2020

12u15 0 Hoboken Op zaterdag 1 februari vindt de gratis Pannenkoekenrun plaats in Hoboken. Wie de smaak te pakken heeft, kan zich daarna inschrijven voor de loopsessies van Run For Fun: 10 weken trainen om vlot 5 kilometer te lopen en conditie op te bouwen.

Op zaterdag 1 februari kan je gratis deelnemen aan de Pannenkoekenrun rond Fort 8 in Hoboken. Trainers van atletiekclub HAKI begeleiden zowel beginnende als geoefende lopers. Eerst warm je gezamenlijk op aan het clubhuis van atletiekclub HAKI op het einde van de Hoofdfrontweg in Fort 8. Daarna kies je uit een rustige begeleide loop van 3 km of loopt u op eigen tempo 3, 6 of 9 km. Na afloop trakteert het district en HAKI op een pannenkoek in het clubhuis van atletiekclub HAKI.

Als je het loopvirus te pakken hebt, kan je je inschrijven bij atletiekclub HAKI voor de loopsessies Run For Fun die starten op dinsdag 4 februari. Je loopt 10 weken na elkaar op dinsdag en donderdag van 19 tot 20 uur toertjes langs de piste in park Sorghvliedt of rond Fort 8. Doel: vlot 5 kilometer lopen!