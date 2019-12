Opnieuw treinen tussen Antwerpen-Berchem en Puurs nadat truck bovenleiding afrukt HAA

17 december 2019

12u17

Bron: Belga 0 Hoboken Sinds 10.40 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk in beide richtingen tussen Antwerpen-Berchem en Puurs. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Gisterennamiddag was er een incident met een te hoog geladen vrachtwagen aan een overweg in Hoboken. Daarbij was er schade aan bovenleidingen en slagbomen.

"Sinds 10.40 uur is de toestand opnieuw in orde", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De Infrabel-ploegen hebben de schade aan bovenleidingen en slagbomen hersteld. Omdat er heel wat schade was, duurde de herstelling tot in de voormiddag. De vervangende busdienst werd inmiddels ook stopgezet.

Er zullen wel nog gevolgvertragingen zijn. Infrabel verwacht dat die in de vroege namiddag achter de rug zullen zijn.