Opnieuw piek in vervuiling rond fabriek Umicore: erg hoge hoeveelheden zware metalen opgemeten Redactie

17 september 2020

10u42

Bron: Belga 12 Hoboken In de wijk rond de Umicore-fabriek in Hoboken zijn aan het begin van de zomer opnieuw erg hoge hoeveelheden zware metalen opgetekend. Het gaat om de op een na hoogste meetresultaten van de voorbije drie jaar. Dat schrijft De Morgen. Volgens Umicore zelf gaat het niet om een aanhoudend probleem, maar er loopt wel een onderzoek naar de oorzaak van de tijdelijke verhoging.

Er is opnieuw reden tot ongerustheid voor de bewoners van de Antwerpse wijken Moretusburg en Hertogvelden, die aanschurken tegen de fabriek van metaalverwerker Umicore. Uit metingen die de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) uitvoert, blijkt dat er tussen half juni en half juli torenhoge hoeveelheden zware metalen - onder meer lood, zink, en arseen - in de wijken terechtkwamen. Jos D'Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams Parlement, vroeg de cijfers op bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

Verhoging in juni

“We hebben de verhoging in juni vastgesteld, de resultaten zijn nog maar net bekend”, stelt woordvoerster Marjolein Scheers. “We hebben deze waarden meegenomen in het onderzoek dat loopt om te bekijken of er een bron op de site heeft bijgedragen tot de verhoogde metingen in uitvallend stof. Het is dus belangrijk dat we duidelijk weten wat hiervan aan de basis ligt.”



De waarden in juni lagen wel lager dan in februari, toen de hoogste meetresultaten in jaren werden vastgesteld en ook bij kinderen uit de omliggende wijk hoge dosissen lood in het bloed werden aangetroffen. “In februari waaide de wind 80 procent van de tijd in de richting van de wijk Moretusburg”, vervolgt Scheers. “Het stormweer - onder andere storm Ciara - dat veel schade in het hele land heeft veroorzaakt, heeft ook meegespeeld. Na de piek in februari zijn er maanden geweest met normale tot lage waarden. Het gaat dus niet om een aanhoudend probleem en er liggen mogelijk ook meerdere factoren van aan de basis, die we allemaal onderzoeken. De resultaten in juni waren hoger dan gemiddeld, maar beduidend lager dan in februari.”

Demir heeft de VMM alvast opdracht gegeven om bij Umicore aan te dringen op een versnelde zoektocht naar de oorzaken.