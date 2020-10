Ook in herfst- en kerstvakantie gratis activiteiten voor kinderen die vlak bij Umicore wonen



09 oktober 2020

13u12 0 Hoboken De afgelopen zomer kregen de kinderen van de naast de Umicore-fabriek gelegen wijken Moretusburg en Hertogvelden gratis vrijetijdsactiviteiten aangeboden. Op die manier zijn ze wat vaker verder weg uit de buurt en dalen de loodwaarden in het bloed sneller. Ook tijdens de komende herfst- en kerstvakantie bieden de stad en Umicore dit aan.

In juli bleek er een opvallende stijging te zijn van het loodgehalte in het bloed van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden, gelegen naast de Umicore-fabriek in Hoboken. Een kortetermijnmaatregel waartoe de stad toen besliste, was dat de lokale kinderen in de zomervakantie gratis activiteiten kregen aangeboden buiten hun wijk.

Dat aanbod wordt nu herhaald tijdens de herfst- en kerstvakantie. De activiteiten zijn er voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar. Hun ouders kunnen hen gratis inschrijven bij een hele reeks organisaties met een kwalitatief vrijetijdsaanbod. En deze keer kunnen ook de inwonende oudere broers of zussen deelnemen. Er zijn heel wat opties: kinderopvang, sportweken, speelpleinen, kampen… . Alle bewoners kregen al een brief over het aanbod in de bus.

Schepen voor gezondheidszorg Fons Duchateau: “Uiteraard is dit geen structurele oplossing. Maar het is wel een manier om de loodwaarden in het bloed sneller te doen dalen bij de kinderen. We moeten deze inspanning blijven toen tot wanneer de waarden weer onder de norm liggen.”