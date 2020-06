Ontwerp nieuwe Krugerbrug is klaar: niet één maar twee bruggen moeten fietscomfort aanzienlijke verbeteren ADA

22 juni 2020

11u08 0 Hoboken Het ontwerp voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug die de huidige Krugerbrug in Hoboken zal vervangen, is klaar. Daarbij is waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van zowel de districten Hoboken en Antwerpen als Natuurpunt en de buurtbewoners. Na het verder technisch uitwerken van de plannen en het aanvragen van een omgevingsvergunning, kan de bouw in de eerste helft van 2021 van start gaan.

De stad Antwerpen en spoorwegbeheerder Infrabel gingen in 2018 op zoek naar een ontwerpteam om een nieuwe fiets- en voetgangersbrug te ontwerpen op de locatie van de bestaande Krugerbrug in Hoboken. De huidige Krugerbrug is in zeer slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes.

In januari 2019 werd het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor het ontwerpen en de bouw. Het ontwerp bestaat uit 2 bruggen - over de spoorweg en over de Zuidweg - die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan er rond de bruggen groene ruimtes en zijn ze snel en eenvoudig te plaatsen.

Twee bruggen

De eerste brug, over het spoor, verbindt zoals nu Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Op deze brug ligt aan de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 meter breed. Fietsers kunnen zo aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant komt een voetpad van 2 meter breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor bereiken voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder.

De tweede brug, de zuidwegbrug, maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade vlot doorfietsen richting Ringfietspad, de Schelde, of het centrum van Antwerpen. De brug is voorzien van een fietspad van 4 meter breed. Voetgangers kunnen via een trap de Zuidweg bereiken.

Met de goedkeuring van het ontwerp kan in het najaar de omgevingsvergunning voor deze werken aangevraagd worden. Zo kan de bouw van de nieuwe brug in de eerste helft van 2021 starten, en opent ze als alles volgens plan tegen eind 2022 voor fietsers en voetgangers.