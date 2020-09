Nutskasten nemen Hobokenaar terug mee naar het verleden ADA

04 september 2020

15u34 0 Hoboken Het district Hoboken bekleedt dit jaar en de volgende jaren de grijze nutskasten met historische foto’s van de locatie waar de kasten zich bevinden. “Zo wordt het straatbeeld mooier en maken Hobokenaars een tripje naar het verleden”, klinkt het bij het district.

Om de grijze nutskasten ook een esthetische functie te geven, ging het district samen met de Heemkundige Kring Hobuechen op zoek naar mooie, bruikbare beelden om ze te bestickeren. De beelden zullen de verschillen tussen de vroegere en huidige toestand van de straten waar de nutskasten zich bevinden in de verf zetten. Op de stickers wordt ook meer duiding gegeven over de oude foto zodat de Hobokenaars de geschiedenis van de plekken kunnen ontdekken.

De eerste nutskasten die aan de beurt zijn, staan in de Berkenrodelei, op de hoek van de Achturendagstraat en Stephensonstraat, op de hoek van de Sint-Bernardsesteenweg en de Groenstraat en in de Rector Vermeylenlaan aan het Majoor Maelfaitplein. Ook de volgende jaren zet het district in op bestickering van nutskasten die verspreid staan binnen het district.