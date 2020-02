Nieuwe gids voor Hobokense senioren Annelin Marien

24 februari 2020

17u10 0 Hoboken Het district Hoboken stelde voor zijn 11.435 senioren een nieuwe gratis gids samen met nuttige tips en adressen. In het eerste deel van de gids vinden lezers antwoorden op praktische vragen rond dienstverlening. Het andere deel wil hen activiteiten aanbieden op maat.

De seniorengids vormt twee brochures in één. Het eerste deel draait rond dienstverlening: administratie, zorg, vrije tijd, verplaatsing, huisvesting… Op zoek gaan naar de juiste dienst is niet altijd zo eenvoudig. De gids is een leidraad om Hobokenaars wegwijs te maken in het landschap van dienstverlening en hulpaanbod.

Wanneer lezers het boekje omdraaien, ontdekken ze het tweede deel, dat over vrije tijd gaat. In Hoboken worden veel activiteiten georganiseerd op vlak van cultuur, evenementen en sport. Naast deze activiteiten zijn er ook de evenementen in de dienstencentra van talloze Hobokense verenigingen.

De gids kan gratis worden opgehaald in de dienstencentra, in het districtshuis en aan het stadsloket Hoboken. Je kan de gids ook online lezen (eerste deel en tweede deel).