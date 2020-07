Na anderhalf jaar kan speelplein aan Meetjeslandstraat dan toch open nadat buurt klaagde over lawaaioverlast spelende kinderen ADA

02 juli 2020

13u27 0 Hoboken De saga rond het speelplein aan de Meetjeslandstraat in Hoboken lijkt afgerond. De saga rond het speelplein aan de Meetjeslandstraat in Hoboken lijkt afgerond. Nadat de speeltuin vorig jaar dicht moest nadat buurtbewoners klachten hadden over lawaaioverlast , kon het vernieuwde speelplein donderdag opnieuw open. Het is nu een groener plein met spelaanleidingen. Ook op andere plaatsen in de buurt werden spelaanleidingen geplaatst voor kleine kinderen.

Aan het plein aan de Meetjeslandstraat werden verschillende ingrepen uitgevoerd zodat het plein beter aansluit bij de noden van de buurtbewoners. Om het plein te vergroenen werden struiken geplant die tot maximum 1 meter hoog kunnen groeien. Rond het bestaande podium werden enkele bomen geplaatst. In de graszone tussen de dwarse parkeerplaatsen en de Lageweg zijn nu spelaanleidingen verwerkt zoals onder andere een looptouw en een steltenparcours.

Om het aantal gebruikers van het plein te spreiden over de buurt werd op het pad tussen de Haspengouwstraat en de Montessoristraat een ‘speelroute’ met boomstammen gemaakt. Aan het plein in de Kempenlandstraat achter de hoek is nu een vergroend deel met een extra spelaanleiding, met name gekleurde boomstammetjes. Hiervoor moesten geen parkeerplaatsen wijken.

Rust gegarandeerd

“Het uiteindelijke resultaat is er gekomen na een intensief traject tussen enkele bewoners en het district waardoor de indeling van het plein nu breder gedragen wordt door de buurt. Kinderen beschikken op het vernieuwde plein nog steeds over een mooie ruimte om te spelen en tegelijkertijd kan in het nieuw ontwerp ook de rust van de bewoners beter gegarandeerd worden. In de eerste weken na de opening zal er extra toezicht door buurttoezicht en politie plaatsvinden. Bovendien werd er een tijdelijke camera geplaatst, dit alles om eventuele overlast snel aan te pakken”, zegt districtsburgemeester Kathelijne Toen.

In het najaar van 2018 sloot burgemeester Bart De Wever het plein nadat een studie had aangetoond dat spelende kinderen zorgden voor lawaaioverlast. De sluiting lag heel gevoelig in Hoboken. In die mate dat de buurt in twee groepen werd verdeeld. Tegenstanders namen zelf een advocaat onder de arm.