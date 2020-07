Mobiele Eenheid arresteert twee verdachten na mogelijk schietincident in Hoboken

CVDP

03 juli 2020

10u34

Bron: Belga 5 Hoboken In de Moretusstraat in Hoboken vond in de nacht donderdag op vrijdag een ruzie plaats tussen minstens drie mannen, waarbij geschoten zou zijn.

De politie kreeg een melding van het incident van een getuige omstreeks 1 uur. “De mobiele eenheid kon twee verdachten arresteren. Het slachtoffer verklaarde een slag in het gezicht te hebben gekregen”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “De lokale recherche onderzoekt of er vuurwapens in het spel waren en wat de aanleiding was voor de feiten.”

Er werden geen vuurwapens aangetroffen en er zou niemand schotwonden hebben opgelopen. De verdachten zouden geen onbekenden zijn voor de politie.