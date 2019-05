Minderjarigen (16 en 17) verdacht van diefstal motorfiets Sander Bral

28 mei 2019

11u18 0

Een getuige zag zondagavond dat verschillende jongeren aan het prutsen waren aan een motorfiets aan het Jef Van Linden-fietspad in Hoboken. Verschillende politieploegen, waaronder ook het wijkteam van het Kiel, reden die richting uit. Eén van de verdachten kon meteen gevat worden. Twee anderen waren gevlucht in de richting van de Krugerstraat. Het wijkteam ging er te voet achteraan en kon nog een tweede verdachte tegenhouden in de Krugerstraat. Een interventieploeg kon achterhalen dat de betrokken motorfiets eerder op de dag werd gestolen. Gezien die feiten werd het voertuig in beslag genomen om later sporenonderzoek te kunnen doen. De verdachten van zestien en zeventien jaar werden meegenomen naar het kantoor aan de Noorderlaan. De derde verdachte waarvan sprake was, werd niet gevat.