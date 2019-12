Man met jachtmes pleegt overval op Carrefour in Hoboken Toon Verheijen

13 december 2019

19u58 12

Een onbekende heeft vrijdagavond een overal gepleegd op warenhuis Carrefour Market aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Volgens getuigen zou de man een jachtmes getoond hebben aan een van de kassiersters. Hij bedreigde haar en ging aan de haal met enkele briefjes uit de kassa. Daarna nam de man weer de benen. Niemand geraakte gewond, maar een aantal aanwezigen was wel in shock.