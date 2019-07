Man gewond bij keukenbrand Patrick Lefelon

08 juli 2019

In de Den Haaglaan is maandagavond brand uitgebroken in een keuken. Een man was er met olie aan de slag en kreeg dat over zich heen. Hoe de brand precies ontstond, wist de brandweer niet te zeggen. De MUG en ambulance kwamen ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd hij naar het ziekenhuis afgevoerd. De keukenbrand zelf was snel geblust.