Man (77) overleden nadat hij onder tram belandt in Hoboken Caroline Van de Pol

23 augustus 2020

12u11 16 Hoboken Op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken is zondagvoormiddag een 77-jarige man overleden na een aanrijding door een tram.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 10.30 uur. “Het slachtoffer is plots met zijn hoofd vooruit op de trambaan terechtgekomen. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om uit te zoeken wat er precies gebeurd is”, vertelt Sven Lommaert van Politiezone Antwerpen. De trambestuurder was zwaar onder de indruk van het ongeluk en krijgt psychologische bijstand.

Door de aanrijding is het tramverkeer in Hoboken fors verstoord. “Lijnen 4 en 10 worden ter hoogte van Zuid afgeleid”, klinkt het bij De Lijn. “Tramlijnen 2 en 7, komende uit Hoboken, worden omgeleid tussen Hoboken en Nationale Bank. Buslijnen 295 en 290 coveren grotendeels het traject waarlangs de tram niet kan rijden. De hinder zal wellicht enkele uren duren.” Het autoverkeer kan weer vrij passeren in beide richtingen.



