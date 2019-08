Man (55) ziet werken aan spoor niet en rijdt zich knullig vast Sander Bral

14 augustus 2019

12u53 2 Hoboken Een bestuurder heeft zich woensdagochtend vast gereden in de werken aan de tramsporen aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken. Wellicht werd de 55-jarige bestuurder verblind door de zon. Hij had niet gedronken.

Rond kwart voor acht woensdagochtend reed een 55-jarige bestuurder van een personenwagen aan de Antwerpsesteenweg in de werken aan de tramsporen daar. “Het voertuig is tegen een betonblok terecht gekomen en kwam vast te zitten”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. “Een takelwagen moest ter plaatse komen om de wagen weg te halen. Tijdens de interventie was er hinder voor het plaatselijk tramverkeer.”

De bestuurder had niet gedronken. De zon zou hem verblind hebben waardoor hij de werken niet zag. Hij raakte niet gewond.