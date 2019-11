Loop mee op de 45ste editie van de Jaak Schram Parkloop AMK

07 november 2019

14u28 0 Hoboken Op zaterdag 16 november vindt de jaarlijkse Jaak Schram Parkloop plaats in het Sorghvliedtpark in Hoboken. Iedereen kan gratis deelnemen aan deze 45ste editie.

De Jaak Schram Parkloop is een jogging voor kinderen en volwassenen, en is één van de oudste loopwedstrijden in Antwerpen. Het evenement startte als een eerbetoon aan sportman Jaak Schram, die meer dan 50 jaar sportpromotor was in Hoboken en wiens grote drijfveer het was om kinderen via sport een doel te geven.

Het event start om 13 uur met een korte loop van 1 kilometer. Om 13.50 uur kunnen deelnemers verschillende afstanden afleggen (2,5 km – 5 km – 7,5 km – 10 km). Bij aankomst krijgt elke loper een drankje en een medaille.

Kinderen en ouders lopen ten voordele van hun basisschool of sportclub. Ze verkennen al lopend de groene omgeving van de parken Sorghvliedt en Broydenborg in Hoboken. Per deelnemer gaat een bedrag naar de school die er sportmateriaal mee aankoopt.

Geïnteresseerden kunnen zich op de dag zelf ter plaatse inschrijven. Alle info staat ook op www.hoboken.be.