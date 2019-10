Leerlingen van Don Bosco Hoboken krijgen prijs uit handen van koningin Paola AMK

11 oktober 2019

15u29 2 Hoboken Don Bosco Hoboken behaalde woensdag een eerste én een tweede plaats op de ‘Prijs Focus Aarde’, een prestigieuze wedstrijd voor eindwerken. De leerlingen namen de prijzen in ontvangst uit handen van koningin Paola, een van de weinige publieke optredens die ze nog doet.

Het zesde jaar Industriële Wetenschappen van Don Bosco Hoboken zendt jaarlijks enkele eindwerken in voor de Prijs Focus Aarde. De wedstrijd wordt georganiseerd vanuit de Stichting Koningin Paola in samenwerking met de stichting Dirk Frimout. In 2015 en 2016 werden ze tweede, in 2017 werden ze vijfde en in 2018 had Don Bosco Hoboken een unicum met twee teams in de finale, met een tweede en een vierde plaats. De verwachtingen lagen dus hoog, en Don Bosco mocht opnieuw met twee GIP-teams naar de finale.

Op 9 oktober vond de uitreiking plaats, in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koningin Paola zelf was aanwezig, met wandelstok, en ook Dirk Frimout, Alain Hubert en Bernard de Traux de Wardin woonden de plechtigheid bij. Don Bosco kaapte met zijn twee teams zowel de eerste als de tweede plaats weg. Coaches Erik Marynissen en Sebastiaan Debroyer zijn enorm trots op de leerlingen.

Elektrische energie

De jongens van het zesde jaar Industriële Wetenschappen die de wedstrijd hebben gewonnen, realiseerden een didactische opstelling voor kinderen om hen elektrische energie te laten ervaren. Zo kunnen de kinderen door te fietsen, voelen hoeveel energie het kost als ze het licht in de slaapkamer laten branden of hun smartphone willen opladen.

De groep die tweede werd, uit dezelfde klas, ontwikkelde een verticale tuin voor flatgebouwen. Die versnelt de groei van zelfgekweekte groenten door het beïnvloeden van omgevingsfactoren, als middel tegen massaconsumptie en tegen het weggooien van voedsel in supermarkten.