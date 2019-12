Kruispunt Cockerillplaats en Kapelstraat wordt aangepakt BJS

20 december 2019

14u52 0 Hoboken Het kruispunt Cockerillplaats - Kapelstraat - Jozef Leemanslaan, een belangrijk knooppunt voor fietsers en openbaar vervoer in Hoboken, zal heringericht worden. Het eerste concept is nu afgewerkt. Het zal verder uitgewerkt worden tot een voorontwerp. Wanneer de werken exact beginnen, is voorlopig niet geweten.

Het kruispunt Cockerillplaats - Kapelstraat - Jozef Leemanslaan is voor fietsers en voor het openbaar vervoer een belangrijke verbinding naar onder andere het centrum van de stad, Wilrijk en de omliggende gemeentes. Het fietspad langs het spoor is onderdeel van de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom en wordt in de loop van 2020 heraangelegd. Dagelijks passeren heel wat pendelaars en scholieren over dit kruispunt.

Momenteel is het kruispunt onoverzichtelijk en zijn de rijbanen te breed voor de toegelaten maximumsnelheid. De fietsoversteek zit gekneld tussen de spoorwegovergang en het kruispunt, waardoor er conflicten ontstaan met het verkeer dat de spoorweg wil oversteken. Daar willen de stad en het district snel verandering in brengen.

“Het kruispunt en de verbindingen naar de aanpalende straten worden versmald en overzichtelijker gemaakt”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Zo zullen ze beter afgestemd zijn op het geldende snelheidsregime, en verkort de oversteektijd voor voetgangers. Verder zorgt een verkeersplateau op het kruispunt van de Kapelstraat en de Cockerillplaats voor een betere zichtbaarheid van de fietsers op de fietsostrade langs het spoor, en voor een afremming van het doorgaande verkeer”.