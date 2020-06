Kruispunt Broydenborglaan en Oudstrijderslaan krijgt verkeersplateau

AMK

11 juni 2020

12u05 0 Hoboken Vanaf 17 juni wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Broydenborglaan en de Oudstrijderslaan. Met een verkeersplateau wil het district de straat veiliger maken.

De werken gebeuren in drie fases. Van 17 tot 21 juni wordt één hoek van de Oudstrijderslaan aangepakt. Er is lichte hinder voor het verkeer: wagens kunnen afwisselend passeren op de Broydenborglaan, er is voorrang vanuit het centrum. De Oudstrijderslaan loopt dan dood op de Broydenborglaan.

In fase twee, van 22 juni tot 26 juni, wordt de tweede hoek van de Oudstrijderslaan aangepakt. Het verkeer kan afwisselend passeren op de Broydenborglaan, er is nog steeds voorrang vanuit het centrum.

Van 29 juni tot 10 juli wordt het plateau aangelegd op de Broydenborglaan. De rijweg is dan onderbroken. Je kan omrijden via de Krijgsbaan, Moretusstraat en Antverpiastraat. Verkeer over lange afstand rijdt via Louisalei en Jozef Leemanslaan.

Normaal gezien zijn alle werken klaar op 10 juli, net voor het bouwverlof.