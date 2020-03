Kom picknicken in Gravenhof Annelin Marien

03 maart 2020

13u50 0 Hoboken Op woensdag 15 april organiseert de jeugddienst van Hoboken ‘Picknick in den hof’. Park gravenhof wordt omgetoverd tot een feestelijke picknickplek waar je met het hele gezin kan lunchen.

Theater voor de kleintjes, een peuterballenbad, een draaimolen en verfrissende drankjes aan de bar: dat is ‘Picknick in den hof’ op woensdag 15 april in park Gravenhof (Louisalei 7 in Hoboken). Je kan er van 12 tot 16 uur de lente op een fijne manier inzetten met een feestelijke picknick. Strijk er neer met je picknickdeken en lunchbox en geniet een hele namiddag van leuke animatie!